https://it.sputniknews.com/20211118/covid-in-slovacchia-da-lunedi-lockdown-per-non-vaccinati-13812488.html

Covid in Slovacchia: da lunedì lockdown per non vaccinati

Covid in Slovacchia: da lunedì lockdown per non vaccinati

Il Paese è travolto dalla quarta ondata di contagi ed ha uno dei tassi di vaccinazione più bassi d'Europa. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T18:53+0100

2021-11-18T18:53+0100

2021-11-18T18:53+0100

slovacchia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/12/13813909_0:0:1525:858_1920x0_80_0_0_18436b32958f47ae1e8a292a4c6ca824.jpg

A partire da lunedì la Slovacchia imporrà rigide restrizioni a chi non ha fatto il vaccino. La stretta sui no vax è stata annunciata oggi dal il primo ministro Eduard Heger. il Paese fa i conti con una recrudescenza di contagi e aumento di ricoveri che stanno per mandare in tilt il sistema sanitario. La Slovacchia ha il tasso di vaccinazione al 45%, uno dei più bassi in Europa. In base alle nuove regole, chi non è vaccinato potrà svolgere solo attività essenziali. L'accesso a ristoranti, centri commerciali e negozi di beni non essenziali, così come l'esercizio di attività sportive o la partecipazione ad eventi pubblici è consentito solo a vaccinati e guariti dal Covid-19. In base a quanto riporta il Guardian, la Slovacchia ha avuto un'impennata di contagi negli ultimi giorni. La diffusione del virus ha provocato un aumento di ricoveri nelle terapie intensive, che adesso rischiano il collasso.

slovacchia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

slovacchia