https://it.sputniknews.com/20211118/covid-allarme-di-coldiretti-sul-natale-a-rischio-41-miliardi-di-turismo-13806171.html

Covid, allarme di Coldiretti sul Natale: a rischio 4,1 miliardi di turismo

Covid, allarme di Coldiretti sul Natale: a rischio 4,1 miliardi di turismo

La risalita dei contagi minaccia le vacanze di 10 milioni di italiani. A pagare il prezzo più caro saranno le strutture alberghiere e il settore alimentare. 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T15:05+0100

2021-11-18T15:05+0100

2021-11-18T15:05+0100

economia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/01/9965391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0da2d4360ebcd152cf12bbe63e60007e.jpg

Il sogno di un Natale normale, senza restrizioni e mascherine, è minacciato dalla risalita dei contagi, che mette a rischio le vacanze di 10 milioni di italiani, per una spesa di 4,1 miliardi solo per i turisti nazionali, di cui quasi 1/3 destinato al cibo, tra souvenir, pranzi e cenoni in ristoranti e agriturismi.A lanciare l'allarme è Coldiretti, in occasione dell’inaugurazione del Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dall'associazione degli agricoltori a Villa Miani a Roma.Il timore è che il passaggio di molte regioni in zona gialla comporti un allentamento delle prenotazioni, oltre alla cancellazione di molti eventi legati al Natale nelle località turistiche, a partire dai tradizionali mercatini, che rappresentano per molte imprese un'importante opportunità commerciale.“Bisogna fare di tutto per scongiurare l’avanzata dei contagi che significa nuove sofferenze per gli italiani, posti di lavoro e redditi a rischio” ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia