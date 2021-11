https://it.sputniknews.com/20211118/consiglio-deuropa-di-maio-priorita-a-tutela-e-promozione-diritti-umani-e-liberta-fondamentali-13808680.html

Consiglio d'Europa, Di Maio: "Priorità a tutela e promozione diritti umani e libertà fondamentali"

Consiglio d'Europa, Di Maio: "Priorità a tutela e promozione diritti umani e libertà fondamentali"

In occasione del passaggio di consegne, che ha sancito l'insediamento dell'Italia alla presidenza del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per la prima... 18.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-18T14:58+0100

2021-11-18T14:58+0100

2021-11-18T14:58+0100

mondo

italia

europa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0a/13261390_0:0:593:335_1920x0_80_0_0_3cb8fb99f8c26a6faa486d3140e5a116.jpg

“Assumiamo la Presidenza del Comitato dei Ministri con l’ambizione di poter contribuire a ulteriori progressi, concentrandoci su alcune priorità in linea con le tematiche tradizionalmente al centro dell’azione internazionale dell’Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali”, ha chiarito Di Maio.Il ministro ha quindi elencato i “filoni prioritari d’azione”: “rafforzare e rilanciare i principi e i valori fondanti del Consiglio d’Europa, con iniziative nei settori del patrimonio culturale, dei diritti sociali, dello sport e del diritto alla salute; promuovere i diritti delle donne, l’empowerment femminile, i diritti dei minori e degli adolescenti e le politiche giovanili, con un focus sulla lotta alla violenza contro le donne, la tutela dei minori e l’educazione; costruire un futuro a misura di persona, affrontando le sfide poste ai diritti umani, alla democrazia e allo Stato di diritto dalle nuove tecnologie e, in particolare, dallo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale”.Il titolare della Farnesina ha poi sottolineato che l'arrivo dell'Italia alla presidenza del Comitato dei ministri si colloca "in un anno già ricco di impegni per il nostro Paese, dalla Presidenza del G20 al partenariato con il Regno Unito per la Cop26."Di Maio ha quindi sottolineato l'unicità del Consiglio d'Europa, un'organizzazione che oggi presenta al proprio interno "47 Paesi membri in rappresentanza di circa 840 milioni di cittadini".Nel semestre appena trascorso, il Comitato era stato presieduto dall'Ungheria, ed in particolare dal ministro degli Esteri Péter Szijjártó.

europa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, italia, europa