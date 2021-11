https://it.sputniknews.com/20211118/bruxelles-promuove-litalia-sulla-manovra-e-sul-pnrr-in-arrivo-altri-20-miliardi-del-recovery-fund-13803759.html

Bruxelles promuove l’Italia sulla Manovra e sul Pnrr: in arrivo altri 20 miliardi del Recovery Fund

Il via libera definito al Progetto di legge di Bilancio arriverà il 25 novembre, ma l’UE ha già fatto sapere di aver dato l’ok. Stessa sorte anche per il piano... 18.11.2021, Sputnik Italia

Nessuna bocciatura e neanche lacune da colmare. L’esame europeo della prima Manovra di bilancio targata Draghi è andato a buon fine.La Commissione europea, infatti, è pronta a dare via libera al Documento Programmatico di Bilancio, inviato il 20 ottobre da Roma a Bruxelles con i contenuti della Manovra.Luce verde anche sul PnrrDa Bruxelles arriva anche un altro voto positivo per la politica italiana e il governo Draghi.Il Desk Italia ha verificato che tutti gli impegni assunti dall’Italia siano stati realizzati o siano in fase di approvazione.La valutazione è stata positiva, nonostante due piccoli intoppi su tribunale fallimentare e legge sulla disabilità: punti su cui ci sono stati già i dovuti chiarimenti e che non mettono in dubbio la seconda tranche del Recovery per l’Italia.Se non ci saranno ulteriori novità, a fine dicembre Palazzo Chigi e il ministero dell’Economia potranno trasmettere la richiesta per la nuova rata di finanziamenti, dopo i 24 miliardi ricevuti ad agosto scorso.

