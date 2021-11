https://it.sputniknews.com/20211118/barilla-di-casa-in-russia-investe-485-milioni-di-euro-in-un-nuovo-stabilimento-vicino-a-mosca-13810349.html

Barilla di casa in Russia: investe 48,5 milioni di euro in un nuovo stabilimento vicino a Mosca

L'azienda italiana del settore alimentare Barilla investirà oltre 4 miliardi di rubli (circa 48,5 milioni di euro) nella costruzione di un mulino per la... 18.11.2021, Sputnik Italia

Il ministero degli Investimenti, dell'Industria e della Scienza della regione di Mosca ha annunciato di aver firmato un accordo con Barilla Rus Production srl, la quale, alcuni giorni fa, ha ricevuto lo status di residente della zona economica speciale.Barilla prevede di acquistare grano duro per la lavorazione da fornitori russi.Le autorità locali hanno ricordato che la società italiana già dispone di uno stabilimento per la produzione di pasta e panini vicino a Mosca.Il nuovo stabilimento di Stupino aumenterà la distribuzione delle capacità produttive di Barilla e garantirà la crescita dell'efficienza del gruppo in Russia nel suo complesso. Tenendo conto del nuovo progetto, l'investimento complessivo di Barilla nell'economia della regione di Mosca supererà i 10 miliardi di rubli (circa 121 milioni di euro).

