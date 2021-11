Assegno Unico alle famiglie: c'è l'ok. Pagamenti da marzo 2022, importo fino a 175 euro

https://it.sputniknews.com/20211118/assegno-unico-alle-famiglie-via-libera-del-cdm-al-decreto-attuativo-13811942.html

L'assegno potrà essere richiesto da tutti, anche gli extracomunitari residenti da almeno due anni e verrà erogato a partire da marzo 2022. 18.11.2021, Sputnik Italia

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo dell'assegno unico per i figli, lo strumento universale per il sostegno alle famiglie che entrerà a regime a partire dal 2022. Il provvedimento deve ancora passare alle commissioni competenti delle Camere, prima per il parere poi per l'approvazione. Le famiglie con almeno un figlio saranno obbligate a presentare la domanda, fa sapere la ministra Bonetti. L'assegno unico per i figliL'assegno unico universale assorbe tutti gli strumenti di sostegno alle famiglie, dai bonus bebè agli assegni familiari. La ratio è quella di includere tutte le famiglie che finora erano rimaste escluse dagli aiuti per i figli. Per l'intervento il governo ha stanziato circa 20 miliardi destinati ad un bacino di oltre 7 milioni di famiglie. Secondo i dati forniti da Bonetti metà delle famiglie ha un Isee inferiore a 15.000 euro e quindi potrà prendere la cifra massima. Le domande potranno essere presentate a partire da gennaio 2022, l'erogazione avverrà a partire da marzo 2022.

