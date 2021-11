https://it.sputniknews.com/20211117/vaccino-jj-richiesto-ad-ema-il-via-libera-per-la-doppia-dose-13795983.html

Vaccino J&J, richiesto ad Ema il via libera per la doppia dose

Vaccino J&J, richiesto ad Ema il via libera per la doppia dose

L'azienda farmaceutica statunitense Johnson&Johnson chiederà all'Agenzia Europea del Farmaco (EMA), il via libera al richiamo per il suo vaccino. 17.11.2021, Sputnik Italia

In seguito ai risultati positivi dello studio Ensemble 2, l'azienda farmaceutica Johnson&Johnson ufficializza l'intenzione di presentare all'Agenzia europea per i medicinali la richiesta del via libera per un pacchetto completo, che include la dose singola più una dose di richiamo del suo vaccino contro il Covid-19. Lo si apprende da una nota diffusa oggi.L'esito degli studi clinici di Fase III di Ensemble 2 conferma l'efficacia del vaccino a dose singola più una dose di richiamo. In dettaglio, l'azienda fa sapere che la singola dose del vaccino J&J contro il Covid-19 "ha fornito fino al 75% di efficacia complessiva contro le forme gravi/critiche di Covid-19 dopo almeno 28 giorni dalla vaccinazione", si legge nella nota aziendale.La seconda dose, "somministrata 56 giorni dopo la prima dose ha fornito il 100% di protezione contro le forme gravi/critiche di Covid-19 - almeno 14 giorni dopo l'ultima vaccinazione".Confortanti anche i dati sull'efficacia contro le ospedalizzazioni, provenienti da USA, Sudafrica, Paesi Bassi e sintetizzati nello studio Real World Evidence (RWE), che avevano mostrato una protezione del vaccino con un'efficacia all'81%.Le stime "sono rimaste stabili e non ci sono state evidenze di efficacia ridotta nel tempo né prima che la variante Delta emergesse e né dopo essere diventata il ceppo dominante negli Stati Uniti da marzo ad agosto (i dati di sequenziamento non erano disponibili per l'analisi)".L'azienda ha preannunciato che condividerà i "nuovi dati che confermino la durata e l'efficacia del vaccino sostenuta nel tempo" non appena saranno disponibili.

