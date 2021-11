https://it.sputniknews.com/20211117/tragedia-nel-mediterraneo-10-migranti-morti-su-un-barcone-sovraffollato-alla-deriva-13789816.html

Tragedia nel Mediterraneo: 10 migranti morti su un barcone sovraffollato alla deriva

Alarm Phone e Seabird avevano segnalato il barcone in difficoltà a 30 miglia dalla Libia, con oltre 100 persone a bordo, poi soccorse dalla nave umanitaria Geo... 17.11.2021, Sputnik Italia

Dieci persone sono morte mentre attraversavano il Mediterraneo su un barcone sovraffollato. Erano salpati dalla Libia, nel tentativo di raggiungere l'Europa. Sia Alarm Phone che Seabird avevano lanciato un SOS per la carretta del mare in difficoltà, nel canale di Sicilia. L'allarme è stato raccolto dalla Geo Barents, ma quando la nave umanitaria di Medici Senza Frontiere ha raggiunto lo scafo, a circa 30 miglia dalle coste libiche, per dieci passeggeri era già troppo tardi. I soccorritori li hanno trovati sul fondo della barca di legno, morti per soffocamento, dopo 13 ore alla deriva in mare, fa sapere MSF. "10 morti evitabili. Come gli altri 1.225 che hanno perso la vita attraversando il Mediterraneo dall'inizio dell'anno", scrive la Ong in una nota diffusa sui social. Nell'intervento di salvataggio la Geo Barents ha riscattato dalle acque gli altri 99 migranti sopravvissuti alla tragedia. L'equipaggio rende noto che attualmente la nave trasporta 186 persone, tra cui molte donne e bambini piccoli, il più piccolo dei quali ha solo 10 mesi.

2021

