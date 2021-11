https://it.sputniknews.com/20211117/terremoto-di-magnitudo-53-colpisce-la-turchia-non-ci-sono-vittime-13796771.html

Terremoto di magnitudo 5,3 colpisce la Turchia: non ci sono vittime

In due città turche la popolazione è scesa in strada in preda al panico, a causa della potenza del sisma. 17.11.2021, Sputnik Italia

Un terremoto di magnitudo 5.3 si è verificato a Duzce, in Turchia, con l'epicentro che è stato rilevato a 7,9 km chilometri sotto il livello del mare.Lo riferisce il locale osservatorio Kandilli, specificando che il sisma è avvenuto a circa 200 chilometri da Istanbul.Le scosse sono state avvertite anche a Sakarya, Kocaeli, Bolu e Bursa. A Duzce e Bolu, i residenti sono poi scesi in strada in preda al panico.Secondo la Protezione civile turca, al momento non sarebbero stati segnalati eventuali danni o vittime civili.Intanto, sui social network sono state pubblicate le prime immagini, che rendono conto dei momenti di tensione durante il terremoto.

