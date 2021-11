https://it.sputniknews.com/20211117/sondaggio-corsa-al-quirinale-mattarella-draghi-accoppiata-vincente-13790653.html

Sondaggio, corsa al Quirinale: Mattarella-Draghi, accoppiata vincente

Sondaggio, corsa al Quirinale: Mattarella-Draghi, accoppiata vincente

Fra circa due mesi, il Parlamento in seduta comune eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica. L'istituto Demopolis ha sondato le opinioni degli italiani... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T11:03+0100

2021-11-17T11:03+0100

2021-11-17T11:03+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/10084026_0:130:2379:1468_1920x0_80_0_0_049aea48c3ae77aea2d74ebb38311372.jpg

A due mesi dal voto per il nuovo capo dello Stato, 6 italiani su 10 vorrebbero al Colle una figura politica o istituzionale di grande esperienza, mentre il 33% opterebbe per una figura di prestigio estranea alla politica. Il 7% non dà una valutazione. È questo il dato che emerge dal sondaggio condotto da Demopolis per il programma Otto e Mezzo, trasmesso martedì sera su La7.Secondo mandato di MattarellaNonostante Sergio Mattarella abbia ribadito più volte il no ad un secondo mandato, il 56% degli intervistati vede positivamente una sua riconferma al Quirinale. È lui la figura istituzionale, secondo il barometro politico Demopolis, che gode della maggiore fiducia degli italiani.È contrario all'ipotesi di un Mattarella bis il 29% degli intervistati, mentre il 15% non sa.Draghi al bivioMario Draghi è l'altro protagonista dell complessa partita per il Quirinale, al bivio tra Palazzo Chigi e il Colle.Il 53% degli Italiani intervistati preferirebbe che Draghi restasse alla guida del governo. Il 24%, invece, lo vorrebbe da febbraio presidente della Repubblica, un quinto (20%) in nessuno dei due ruoli, il 3% non sa.Demopolis, inoltre, ha chiesto quali fattori saranno determinanti nella scelta del Capo dello Stato. Per il 45% prevarrà la volontà dei parlamentari di evitare qualunque rischio di ritorno alle urne, mantenendo Draghi a Palazzo Chigi.Per il 42%, invece, sarà decisiva la disponibilità di Draghi di fronte all'eventuale duplice opzione. Un italiano su quattro, infine, è convinto che potrebbero avere la meglio i partiti favorevoli alle elezioni anticipate, eleggendo Draghi al Quirinale.Preferenze degli italiani per il Quirinale Il 38% degli intervistati è favorevole ad una riconferma di Mattarella al Colle, con Draghi alla guida del Governo. Il 27% vorrebbe un nuovo Capo dello Stato, mantenendo Draghi a Palazzo Chigi; un quinto opterebbe per Draghi presidente della Repubblica ed elezioni anticipate. Infine, il 15% immagina Draghi al Colle e un nuovo premier a Palazzo Chigi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia