Bitcoin come il gioco d'azzardo: “Si acquista criptovaluta come un biglietto della lotteria”

Bitcoin come il gioco d'azzardo: “Si acquista criptovaluta come un biglietto della lotteria”

Il presidente della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa pone il problema del funzionamento del mercato, “un wild west”. La Bce spinge per piani... 17.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Consob, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, Paolo Savona avverte sui rischi di puntare sulle criptovalute paragonando i bitcoin alla mosca cocchiera di La Fontaine nella sua intervista a "Restart - L'Italia ricomincia da te".Secondo Savona le cryptocurrency "trascinano il resto, e se arriva una valanga di compratori i prezzi vanno alle stelle”.La Bce condivide i timoriLa necessità di una regolamentazione è stata esplicitata anche dalla Banca centrale europea secondo cui “i mercati delle criptovalute sono cresciuti in importanza e complessità, ma la loro capitalizzazione di mercato è soggetta ad attacchi di speculazione e rimane limitata”.Nella sua Financial stability review, la Bce parla di un mercato delle stablecoin con “limitati rischi per la stabilità finanziaria nell'area dell'euro ma le loro dimensioni, l'utilizzo e le interconnessionicrescenti richiedono un'attuazione urgente di quadri normativi, di vigilanza e di supervisione”.L’andamento del mercatoNell’ultima settimana Bitcoin e Ethereum, le due criptovalute a più alta capitalizzazione di mercato, stanno vivendo un momento negativo e hanno perso il 10%. Bitcoin attualmente è scambiato a 60.438 dollari, in calo del 9,91%, Ethereum è calato del 10,71% negli ultimi sette giorni e attualmente è scambiato a 4.244 dollari.

