L'ufficio stampa del Consiglio di sicurezza della Russia lo ha reso noto in un comunicato stampa a seguito dell'avvenuta telefonata tra i funzionari.La nota sottolinea che il colloquio è stato costruttivo e si è svolto nell'ambito della preparazione dei prossimi contatti di alto livello.In precedenza, i media russi avevano riferito che il presidente russo Vladimir Putin e il presidente americano Joe Biden potrebbero tenere un summit virtuale entro la fine del 2021. Nella giornata di oggi il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov ha affermato che al momento non è nota la data di tale vertice e che appena le parti raggiungeranno l'accordo pertinente, ne farà sapere.

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan hanno avuto un... 17.11.2021, Sputnik Italia

Russia-USA, telefonata preparatoria in vista del vertice Putin-Biden

Russia-USA, telefonata preparatoria in vista del vertice Putin-Biden

Russia-USA, telefonata preparatoria in vista del vertice Putin-Biden

© Sputnik . Mikhail Metsel Vai alla galleria fotografica L'incontro bilaterale tra Putin e Biden a Ginevra © Sputnik . Mikhail Metsel / Vai alla galleria fotografica

Seguici su

Il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolay Patrushev e il consigliere per la sicurezza nazionale statunitense Jake Sullivan hanno avuto un colloquio telefonico, in cui hanno convenuto di lavorare per migliorare l'atmosfera dei legami tra i due paesi.