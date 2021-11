https://it.sputniknews.com/20211117/regioni-fedriga-applicare-meno-restrizioni-covid-per-chi-si-e-vaccinato-13789221.html

Regioni, Fedriga: "Applicare meno restrizioni Covid per chi si è vaccinato"

Qualora alcune Regioni dovessero cambiare colore e tornassero le restrizioni anti-Covid, le Regioni chiederanno "un'applicazione inferiore oppure una non applicazione per i vaccinati".E' quanto chiede la Conferenza delle Regioni per voce del presidente e governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che ha espresso il proprio punto di vista nel corso di un briefing con la stampa.L'idea delle Regioni, come chiarito dallo stesso Fedriga, non è quella di "chiudere per i non vaccinati", quanto piuttosto di lasciare "maggiori libertà" a quella stragrande maggioranza di italiani che hanno scelto di partecipare alla campagna vaccinale.Come riferito dallo stesso Fedriga, le Regioni hanno inoltre chiesto al Parlamento un incontro con i rappresentanti di tutte le forze politiche.L'idea, ha proseguito il governatore friulano, è quella di fare un punto sull'emergenza legata al Covid-19, anche in ragione del fatto che le Regioni da sole non pososno più sostenere i costi della crisi sanitaria, che ammontano fino ad ora a circa 8 miliardi di euro di spese straordinarie.E' questa la cifra che contribuirebbe a "saldare almeno in parte questo deficit che altrimenti metterebbe in ginocchio i sistemi regionali".

