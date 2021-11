https://it.sputniknews.com/20211117/razzismo-contro-ex-dipendente-tesla-non-paga-il-risarcimento-di-137-milioni-di-dollari-e-fa-ricorso-13797684.html

Razzismo contro ex dipendente, Tesla non paga il risarcimento di 137 milioni di dollari e fa ricorso

Razzismo contro ex dipendente, Tesla non paga il risarcimento di 137 milioni di dollari e fa ricorso

La casa automobilistica statunitense Tesla si è rivolta al Tribunale della contea di San Francisco, in Calfiornia, con la richiesta di annullare la condanna al... 17.11.2021, Sputnik Italia

Lo scorso 4 ottobre, una giuria della California ha decretato che Tesla avrebbe dovuto pagare all'ex dipendente di colore Owen Diaz quasi 137 milioni di dollari per le ricevute offese a sfondo razziale sul lavoro. Secondo la sentenza della giuria, Tesla ha creato un ambiente di lavoro razzialmente ostile per Diaz e non è riuscita a prendere misure adeguate per prevenire la discriminazione su base razziale.La società americana Tesla Motors è stata fondata nel 2003 come sviluppatore e produttore di veicoli elettrici e tecnologie correlate. La società ha sede a Palo Alto, California, USA. Oltre ai veicoli elettrici, l'azienda produce batterie e motori elettrici, utilizzando la propria tecnologia, e li vende ad altre case automobilistiche, in particolare Toyota e Daimler.

