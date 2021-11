https://it.sputniknews.com/20211117/rapporto-ispra-54-del-territorio-italiano-ad-elevato-rischio-alluvioni-13790885.html

Rapporto Ispra: 5,4% del territorio italiano ad elevato rischio alluvioni

Nel complesso, il 4,1% della popolazione del Belpaese risulta risiedere in aree ad alto rischio alluvionale. 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T14:40+0100

Circa il 5,4% del territorio nazionale italiano ricade in aree potenzialmente allagabili, in uno scenario di probabilità-pericolosità elevata.Tale cifra sale poi al 14% in caso di scenario di probabilità-pericolosità bassa.Lo riferisce l'Ispra, nel suo rapporto sulle condizioni di pericolosità da alluvione in Italia e indicatori di rischio associati.Stando alle cifre presentate nel documento, il 4,1% della popolazione nazionale risiede in aree a pericolosità elevata, nelle quali ricade anche il 7,8% dei beni culturali.Questi valori, poi, salgono rispettivamente al 20,6% e al 24,3% nelle aree potenzialmente allagabili con bassa probabilità.La provincia di Crotone è quella con maggiori percentuali di aree allagabili e popolazione esposta, mentre Ferrara è la provincia in cui la popolazione esposta a rischio di alluvione, in caso di scenario di pericolosità media e bassa, è il 100% di quella residente.Senza troppe sorprese, poi, è la provincia di Venezia quella che presenta il maggior numero in percentuale di beni culturali esposti a rischio di alluvione per tutti gli scenari di probabilità, con un minimo di oltre il 60% per lo scenario di probabilità elevata a un massimo di circa l'80% per quello di probabilità bassa.In Liguria, invece, è la provincia di Savona quella con maggiore percentuale di beni culturali esposti per tutti e tre gli scenari di pericolosità."La gestione e la mitigazione del rischio di alluvioni sono senza dubbio le componenti più rilevanti considerata l'estensione dei territori soggetti a pericolosità da inondazione e per gli impatti che gli eventi alluvionali sono in grado di causare a beni e persone segnando, anche drammaticamente, il nostro Paese", si legge a conclusione del rapporto.

