Prosecco o Prosek, l'Italia pronta alla difesa Patuanelli: "replicheremo punto su punto alla Croazia"

2021-11-17T18:14+0100

In un briefing con la stampa Estera, il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali Stefano Patuanelli è tornato sulla questione del possibile riconoscimento del Prosek croato come vino DOC.Il titolare del dicastero ha confermato che l'Italia è pronta a replicare "punto su punto" ai temi di dibattito che saranno proposti dalla parte croata.Nel caso di contrarietà da parte della Commissione alle ragioni presentate, Patuanelli ha poi chiarito che l'esecutivo ricorrerà alla Corte di Giustizia europea.E' evidente che anche sull'Aceto Balsamico si debba difendere la qualità del prodotto italiano da uno diverso e anche su questo la posizione del governo è molto chiara. Riteniamo illegittimo il percorso che gli amici sloveni stanno cercando di proporre e anche su questo faremo fronte comune sempre a tutela della distintività dei prodotti italiani", sono state le sue parole.Il sì di Bruxelles al ProsekLo scorso 14 settembre è stato reso noto che la Commissione europea ha valutato “la conformità ai requisiti di ammissibilità e validità” della richiesta presentata dalle autorità croate per il Prosek.Quello andato a buon fine a settembre è stato il secondo tentativo di far passare il Prosek croato come vino DOC, con la Croazia che già nel 2013 aveva provato ad ottenere la denominazione di origine controllata, trovando tuttavia il deciso no dell'allora commissario per l'Agricoltura Ciolos.

