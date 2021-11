https://it.sputniknews.com/20211117/prezzi-gas-europa-si-torna-a-1150-per-mille-metri-cubi-13792416.html

Prezzi gas Europa, si torna a $1.150 per mille metri cubi

Prezzi gas Europa, si torna a $1.150 per mille metri cubi

Il prezzo del gas in Europa, per la prima volta dalla fine di ottobre, è risalito a 1.150 dollari per mille metri cubi, stando ai dati della borsa ICE Futures... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T10:30+0100

2021-11-17T10:30+0100

2021-11-17T10:30+0100

mondo

economia

gas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/13196149_0:91:3072:1819_1920x0_80_0_0_f3ce2008ae1483d6b2dd77a11efc3924.jpg

I prezzi erano aumentati notevolmente tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno. All'inizio di agosto, i futures erano scambiati ad appena 515 dollari per mille metri cubi, ma alla fine di settembre il loro prezzo era già più che raddoppiato. Tutto ciò porta ad un aumento del prezzo dell'elettricità per i consumatori europei. Gli esperti hanno attribuito tale aumento al basso tasso di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterranei europei, all'offerta limitata dai principali fornitori e all'elevata domanda di gas naturale liquefatto in Asia.Il 6 ottobre si era assistito al massimo storico: 1.937 dollari per mille metri cubi, mentre al 1° novembre, erano tornati a 750 dollari. La scorsa settimana, grazie alle forniture in aumento dalla Russia, i futures variavano tra i 760 a i 940, ma negli ultimi due giorni sono aumentati di nuovo a causa delle notizie, secondo cui Gazprom non ha prenotato capacità di transito aggiuntiva per dicembre e il regolatore tedesco ha sospeso il processo di certificazione della società, l’operatore di Nord Stream-2.Martedì, infatti, l'organismo che regola il settore energetico tedesco, il Bundesnetzagentur, ha sospeso la certificazione della Nord Stream-2 AG come operatore indipendente del gasdotto Nord Stream-2. Notizia per ovvi motivi non gradita ai mercati.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, economia, gas