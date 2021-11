https://it.sputniknews.com/20211117/oltre-25mila-afghani-gia-trasferiti-negli-usa-altri-45mila-in-attesa-nelle-basi-militari-13801022.html

Oltre 25mila afghani già trasferiti negli USA, altri 45mila in attesa nelle basi militari

Oltre 25mila afghani già trasferiti negli USA, altri 45mila in attesa nelle basi militari

Gli Stati Uniti hanno già ricollocato oltre 25mila rifugiati provenienti dall'Afghanistan mentre altri 45mila attendono alle basi militari, ha comunicato il... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T22:21+0100

2021-11-17T22:21+0100

2021-11-17T22:21+0100

mondo

politica

rifugiati

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13800981_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9cbeb5f3b4e08a54a456932205c950e8.jpg

A quanto si apprende da una nota pubblicata sul sito web del dipartimento, l'ultimo gruppo di rifugiati afgani che si trovava alla base di Fort Lee, in Virginia, è stato trasferito martedì. Il documento rileva inoltre che il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti continua a fornire alloggio temporanei ai restanti cittadini dell'Afghanistan, circa 45 mila, in sette strutture militari.La ritirata USA dall'AfghanistanAgli inizi di agosto, i talebani* hanno intensificato l'offensiva contro le forze governative afghane. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e il giorno dopo hanno dichiarato la fine della guerra. Durante le ultime due settimane di agosto, dall'aeroporto di Kabul, controllato dall'esercito americano, c'è stata un'evacuazione di massa di cittadini dei paesi occidentali e degli afghani che hanno collaborato con le missioni straniere.La notte del 31 agosto, le forze armate statunitensi hanno lasciato l'aeroporto di Kabul, ponendo fine ad una presenza militare durata quasi 20 anni. All'inizio di settembre, i talebani hanno annunciato la composizione del loro governo ad interim, guidato da Mohammad Hasan Akhund, ex ministro degli Esteri durante il precedente governo talebano, che è sanzionato dalle Nazioni Unite dal 2001.* Organizzazione soggetta alle sanzioni dell'ONU per attività terroristiche

https://it.sputniknews.com/20211107/usa-dettano-le-condizioni-per-lassistenza-finanziaria-allafghanistan-dei-talebani-13655649.html

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, rifugiati, afghanistan