Nomine Rai, raggiunta l'intesa: Maggioni al Tg1, Sala al Tg3 e Sangiuliano resta al Tg2

Dopo un'accesa discussione sulle nomine ai vertici, trovato l'accordo. 17.11.2021, Sputnik Italia

Sbloccata l'impasse sulle nomine in Rai, dopo un'accesa discussione tra i partiti, che rischiava di far saltare le trattative. Stamattina era il termine ultimo per la presentazione dei curricula. Alle 11:30 sono arrivati al tavolo dei consiglieri i nomi proposti dall'ad Carlo Fuortes: quello di Monica Maggioni al Tg1, Gennaro Sangiuliano stabile al Tg2 e Simona Sala al Tg3.La quadra è stata trovata con un allargamento delle poltrone messe a disposizione durante la trattativa. L'attuale direttore del Tg3 Mario Orfeo diventerebbe il nuovo Direttore della Direzione Approfondimento, mentre Andrea Vianello verrebbe proposto come direttore del Giornale Radio Rai e di Radio1.Alla Tgr sarebbe confermato Alessandro Casarin, mentre a Raisport l'indicazione dell'ad è Alessandra De Stefano al posto di Auro Bulbarelli. Se confermata, sarebbe la terza donna ad avere un posto di comando. Rainews va invece a Paolo Petracca.Fuortes dovrà gestire i malumori dei consiglieri, che oggi hanno rifiutato di incontrarlo, ma che domani lo vedranno in consiglio a Napoli.Intanto, arrivano le critiche dal sindacato dei giornalisti, che parlano della trasformazione del servizio pubblico in un canale di Stato.

italia