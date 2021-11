https://it.sputniknews.com/20211117/nave-antisommergibile-russa-si-avvicina-alle-coste-britanniche-13798773.html

Nave antisommergibile russa si avvicina alle coste britanniche

Nave antisommergibile russa si avvicina alle coste britanniche

La grande nave antisommergibile russa "Vitseadmiral Kulakov" è entrata nel canale della Manica. Lo comunica l'ufficio stampa della Flotta del Nord della marina... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T21:57+0100

2021-11-17T21:57+0100

2021-11-17T21:57+0100

mondo

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/12605148_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_a6d536009468a1c68d1669f70eb46969.jpg

L'unità di navi comprende anche la nave cisterna Akademik Pashin e il rimorchiatore di salvataggio Altai. La Flotta del Nord ha osservato che davanti allo stretto sulle navi si sono svolti corsi di formazione per gli ufficiali di guardia sulla sicurezza di navigazione in aree ristrette durante la navigazione intensiva.Il canale della Manica è lungo 560 chilometri e separa la Gran Bretagna dall'Europa continentale.La grande nave antisommergibile "Vitseadmiral Kulakov" ha iniziato il suo lungo viaggio lo scorso 28 giugno, partendo dalla base principale della Flotta del Nord russa nella città di Severomorsk. La nave ha preso parte alla parata principale della marina militare a Kronstadt e in seguito ha svolto compiti individuali nell'Oceano Atlantico durante le esercitazioni del personale sulla gestione delle forze e delle truppe della Flotta del Nord.Dal 18 agosto al 23 settembre, le forze della Flotta del Nord hanno svolto compiti come parte di una task force permanente della Marina russa nel Mar Mediterraneo. Durante questo periodo, hanno fatto scali tecnici in Algeria, Siria e Cipro. A ottobre, i marinai hanno garantito la sicurezza delle navi civili al largo delle coste dell'Africa nel Golfo di Guinea dell'Oceano Atlantico. In particolare, hanno impedito ai pirati di sequestrare la nave portacontainer Lucia.La nave Vitseadmiral Kulakov ha percorso circa 25,5 mila miglia nautiche dopo esser partita dalla base, visitando i porti di cinque paesi stranieri.

https://it.sputniknews.com/20210826/capo-dicastero-militare-russo-parla-del-rafforzamento-della-flotta-del-nord-12673040.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, difesa