https://it.sputniknews.com/20211117/mosca-come-squid-game-ma-e-una-stazione-metro-allagata-13791818.html

Mosca: come Squid Game, ma è una stazione metro allagata

Mosca: come Squid Game, ma è una stazione metro allagata

La proverbiale dote russa del prendere le disavventure con filosofia è stata nuovamente messa alla prova in una stazione della metropolitana ieri a Mosca. Dopo... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T22:36+0100

2021-11-17T22:36+0100

2021-11-17T22:36+0100

mondo

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/16/13415528_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_19ae8a285d760324f57e6640234be27d.jpg

Il sottopassaggio della stazione della metropolitana Shosse Entuziastov dell’Anello Centrale di Mosca, la linea anulare di trasporto ferroviario integrata alla metropolitana, è rimasto allagato ieri, ma, come d'abitudine, i moscoviti non si sono persi d’animo. Una passerella improvvisata è stata approntata con tavole di legno e qualsiasi cosa capace di salvare per lo meno le caviglie.La scena di una signora che tenta di passare indenne da una piattaforma all’altra, con dietro una fila in ordinata attesa, è stata filmata e postata su telegram con il titolo “Squid Game alla russa”.In effetti, per chi ha visto la fortunata serie sudcoreana, la scena è parsa ricordare incredibilmente da vicino l’episodio del "ponte di cristallo" del gioco del calamaro, quella in cui i concorrenti devono scegliere a quale piattaforma affidarsi per attraversare il ponte.La signora del video sembra infatti titubare prima del "grande salto", per paura di scegliere la lastra di cristallo sbagliata e precipitare dal ponte, proprio come nella serie, mentre i concorrenti dietro sono in impaziente attesa, nella paura che finisca il tempo.Nei commenti, in molti hanno ironizzato sul gioco di parole, intraducibile in italiano, di "Kalmar - Koshmar", dove kalmar in russo si traduce come calamaro e koshmar come incubo o disastro.Altri, invece, fanno notare che a Mosca a novembre “c'è poco da giocare al calamaro, ma c’è da scegliersi le scarpe giuste quando si va in giro".

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, russia