https://it.sputniknews.com/20211117/monti-e-quel-2012-2013-analogie-con-draghi-ma-il-dialogo-con-i-leader-potrebbe-essere-nocivo-13791143.html

Monti e quel 2012-2013: “Analogie con Draghi, ma il dialogo con i leader potrebbe essere nocivo”

Monti e quel 2012-2013: “Analogie con Draghi, ma il dialogo con i leader potrebbe essere nocivo”

L’ex premier ricorda la sua esperienza in un governo di unità nazionale e gli incontri con i partiti, che, nel suo caso, erano “indispensabili”. 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T12:01+0100

2021-11-17T12:01+0100

2021-11-17T12:01+0100

mario draghi

mario monti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/44/33/443351_0:516:2017:1651_1920x0_80_0_0_bfeb895f666849b26239861f64a55675.jpg

Mario Monti racconta, in una lettera al direttore de La Stampa, quelle che, secondo lui, sono le analogie del suo governo con l’esecutivo di Mario Draghi, ma anche quelle che sono, a suo modo di vedere, le differenze sostanziali, che possono scaturire da un contesto cambiato e, forse, maturato.In particolare, a proposito della proposta del segretario del Pd Enrico Letta che i capi dei partiti che sostengono il governo Draghi si incontrino per concordare una linea comune per difendere la legge di bilancio in Parlamento, Monti sottolinea: “Può darsi che oggi, in un contesto che presenta singolari analogie ma anche molte differenze rispetto a dieci anni fa, ciò che allora fu naturale e indispensabile, non sia utile e magari sia nocivo”.Le analogie e le differenzeMonti, nella lunga lettera, parla delle comunanze tra il suo esecutivo e quello dell’ex governatore di Bankitalia e Bce.“Entrambi i governi, di grande coalizione, hanno fruito di larghissimo appoggio parlamentare, raccogliendo la fiducia, e in seguito i voti, di tutti i principali partiti con un’eccezione (la Lega nel mio governo, Fratelli d’Italia nel governo Draghi)”, spiega.In entrambi i casi c’era di mezzo la fine del settennato del presidente della Repubblica, allora Napolitano, oggi Mattarella, che “sta già polarizzando l’attenzione del mondo politico”.Il dialogo e i partiti senza ministriUn’altra grande differenza dei due governi, per Monti, è che, mentre nell’esecutivo Draghi i partiti hanno i loro ministri, nella squadra dell’ex commissario UE i leader di Pd e Pdl si erano tirati fuori.Monti racconta, quindi, dei colloqui separati con Berlusconi e Bersani. “Dopo qualche mese, scelsi un tema bipartisan, l’Europa, e su quello ‘imposi’ loro di... maturare un po’ e di venire insieme. Devo dire che il metodo funzionò (al netto delle per me intollerabili nuvole emesse dai sigari di due dei tre tra Alfano, Bersani e Casini)”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

mario draghi, mario monti