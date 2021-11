https://it.sputniknews.com/20211117/milano-19enne-di-origine-kosovara-fermata-per-terrorismo-13789695.html

Milano, 19enne di origine kosovara fermata per terrorismo

Il Gip per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per la sospettata. 17.11.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Milano ha fatto scattare le manette per una diciannovenne italiana di origine kosovara. La giovane è stata arrestata per associazione con finalità di terrorismo, ed è stata già trasferita in carcere.L’arresto è arrivato al termine di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano con provvedimento emesso dal Gip di quel Tribunale.Solo qualche mese fa era arrivata la condanna per Alice Brignoli, la foreign fighter scappata dal Lecchese in Siria assieme al marito per unirsi all'Isis.La Brignoli era stata condannata a 4 anni per terrorismo internazionale dopo un processo svolto con rito abbreviato.

