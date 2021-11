https://it.sputniknews.com/20211117/marche-padre-geloso-scopre-la-figlia-incinta-compra-unascia-e-va-a-cercare-il-futuro-papa-13794540.html

Marche: padre geloso scopre la figlia incinta, compra un'ascia e va a cercare il futuro papà

Marche: padre geloso scopre la figlia incinta, compra un'ascia e va a cercare il futuro papà

Scoperta la gravidanza della figlia, l'uomo aveva iniziato a seguire il futuro genitore. Allertati, i carabinieri lo hanno fermato con un'ascia lunga 70 cm e... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T15:37+0100

2021-11-17T15:37+0100

2021-11-17T15:37+0100

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/842/35/8423570_0:134:1281:854_1920x0_80_0_0_f3e6e2152c04e84b08278cdaed209208.jpg

Un operaio di 49 anni, nato in Macedonia, è stato arrestato a Corridonia (Macerata) per atti persecutori e tentato omicidio. Venuto a conoscenza della gravidanza della figlia di 19 anni, l'uomo aveva iniziato a pedinare il futuro papà. I carabinieri della stazione locale lo hanno fermato in possesso di un'ascia.Il 49enne si era presentato nell'azienda dove lavora il futuro genitore, di origine albanese e molto più grande della figlia, armato di un'ascia, acquistata poco prima. Il titolare della ditta ha dunque allertato i carabinieri, che hanno fermato l'uomo.Oltre all'arnese, lungo 70 centimetri e pesante 1,4 chili, sono state sequestrati 5 coltelli da cucina di grosse dimensioni, trovati nella sua abitazione durante la perquisizione.Della vicenda era stato avvisato anche il pubblico ministero di turno al momento dei fatti, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi. L'arrestato è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ancona, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip di Macerata.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia