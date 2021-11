https://it.sputniknews.com/20211117/manovra-incontro-a-palazzo-chigi-tra-governo-e-sindacati-ce-la-tregua-sulle-pensioni-13789079.html

Manovra, incontro a Palazzo Chigi tra governo e sindacati: c'è la tregua sulle pensioni

Le parti si vedranno già la prossima settimana per un'approfondimento sul nodo fiscale. 17.11.2021, Sputnik Italia

Nelle scorse ore, in concomitanza con l'avvio della discussione nell'Aula del Senato sulla manovra, si è tenuto il tanto atteso incontro tra il governo e i sindacati.A Palazzo Chigi, il premier Mario Draghi, coadiuvato dai ministri Andrea Orlando, Daniele Franco e Renato Brunetta, ha visto Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, rispettivamente segretari nazionali di Cgil, Cisl e Uil.Tema principale affrontato nel corso del faccia a faccia è stato quello relativo al nodo pensioni, sul quale già nelle scorse settimane era stato aperto un acceso confronto.Stando a quanto trapelato, le parti avrebbero trovato un punto d'incontro, raggiungendo una tregua: l'esecutivo ha infatti dato la disponibilità ad aprire un nuovo confronto sulla riforma Fornero già a partire da dicembre.Un'apertura "non scontata"Per Maurizio Landini, quella di ieri è stata "un'apertura non scontata", sebbene venga confermata la mobilitazione da parte dei lavori.Lo stesso segretario nazionale Cgil ha quindi mostrato approvazione per l'atteggiamento del governo, ribadendo la necessità di destinare risorse "a lavoratori dipendenti e pensionati" e di "intensificare la lotta all'evasione".Soddisfazione anche da parte di Cisl, che per voce di Luigi Sbarra esprime "un giudizio positivo", in quanto "partono due tavoli importanti la cui necessità era stata sollecitata nei giorni e nelle settimane passate".

