Lockdown per non vaccinati, De Luca: "Sarebbe il minimo"

Lockdown per non vaccinati, De Luca: "Sarebbe il minimo"

Il governatore della Campania apre al lockdown per i soli no-vax e annuncia la partenza delle terze dosi per tutti nella regione. 17.11.2021, Sputnik Italia

Lockdown per i non vaccinati? "Sarebbe il minimo per quanto mi riguarda". Lo ha detto il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, rispondendo ai giornalisti a margine di una conferenza stampa a palazzo Santa Lucia.Terza dose La Campania preme sull'acceleratore e anticipa le terze dosi per tutti i cittadini che hanno fatto le altre somministrazioni da sei mesi.Situazione in CampaniaIn Campania sono state somministrate 8.453.883 dosi di vaccino contro il Covid-19, pari al 92,1% del totale. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono stati 675 su quasi 34 mila test effettuati, secondo il bollettino diramato ieri dal ministero della Salute.

