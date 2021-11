https://it.sputniknews.com/20211117/lockdown-non-vaccinati-costa-si-a-restrizioni-ma-solo-in-zona-arancione-13793984.html

Lockdown non vaccinati, Costa: sì a restrizioni, ma solo in zona arancione

Il sottosegretario alla Salute è favorevole all'estensione dell'obbligo di Green pass ad alcune categorie. Ad oggi, sottolinea, non c'è alcuna ipotesi di... 17.11.2021, Sputnik Italia

coronavirus in italia

In caso di passaggio in zona arancione, le maggiori restrizioni dovrebbero essere destinate solo a chi non è vaccinato. "È un percorso che dobbiamo valutare", ha affermato il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, a Rainews24.Il sottosegretario esclude l'ipotesi di una revisione dei criteri di rilascio del certificato verde, poiché "togliere il tampone dal Green pass significa obbligo vaccinale e questo non è un tema sul tavolo", rimarca.Si discute, invece, sulla durata del certificato, che dovrebbe essere accorciata da 12 a 9 mesi. Su questo il governo deciderà "nei prossimi giorni", fa sapere il sottosegretario.Sull'ipotesi di anticipare la terza dose di un mese, suggerita dall'assessore alla Salute della Regione Lazio, Alessio D'Amato, Costa pone attenzione sulla comunicazione, per evitare di generare incertezza nell'opinione pubblica.Lockdown per non vaccinati: l'opinione degli espertiUna restrizione al Green pass per i No-Vax "sarebbe l'ideale in questa situazione". L'immunologa dell'Università di Parma, Antonella Viola, parlando di un'eventuale stretta per i non vaccinati a Buongiorno su SkyTg24, ritiene che "senza dubbio la strada dev'essere quella".La Viola, precisa, esclude un lockdown come quello dell'Austria, con misure d'isolamento destinate ai soli non vaccinati. Si tratterebbe, piuttosto, di "un utilizzo più restrittivo del Green pass, un po' come sta avvenendo in Germania".Walter Ricciardi, invece, non ritiene necessario in Italia adottare misure restrittive destinate ai soli non vaccinati.

coronavirus in italia