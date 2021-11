https://it.sputniknews.com/20211117/i-comunisti-tornando-in-senato-ex-grillino-dessi-passa-al-pc-di-rizzo-13798383.html

Da grillino a comunista: il senatore Dessì riporta il PC in parlamento

L'autorizzazione, giunta oggi, sancisce il ritorno dei comunisti nell'arco parlamentare, dopo oltre dieci anni di assenza. L'annuncio del senatore Dessì sui... 17.11.2021, Sputnik Italia

Il Partito Comunista torna in Parlamento. Il senatore ex M5S Emanuele Dessì rappresenterà nel gruppo misto il partito guidato da Marco Rizzo. L'annuncio arriva sui social, dove Dessì ha condiviso la comunicazione dell'ufficio politico del partito indirizzata al presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, in data 10 novembre. Esulta il leader del PC, che ha già annunciato una conferenza stampa per la prossima settimana. Il PC, non avendo i numeri non costituirà un gruppo parlamentare autonomo, ma solo una componente del gruppo misto. Fondato nel 2009 il Partito Comunista di Marco Rizzo ha partecipato alle elezioni politiche del 2018 e alle europee del 2019, senza però riuscire a superare la soglia di sbarramento.

