Green pass, l'allarme di Ricciardi sul tampone antigenico: 30% falsi negativi che infettano

Green pass inadeguato, il tampone antigeno è il "tallone d'Achille" in questa fase dell'epidemia. Il consulente del ministro Speranza, ai microfoni di Radio... 17.11.2021, Sputnik Italia

Walter Ricciardi è favorevole ad una stretta sulle modalità di rilascio del Green pass, che andrebbero riviste ed irrigidite alla luce dei nuovi dati epidemiologici legati alla diffusione della variante Delta, "molto più contagiosa rispetto a quella di Wuhan e a quella inglese".In questa nuova fase epidemica il tampone antigenico "è il vero tallone d'Achille", poiché "nel migliore dei casi non certifica la positività di almeno il 30% dei soggetti", afferma il consulente del ministro Speranza a The Breakfast Club, su Radio Capital.Lockdown per i non vaccinatiPer Ricciardi, non è necessario in Italia adottare misure restrittive destinate ai soli non vaccinati.Previsioni per il NataleSarà un Natale tranquillo, "se aumentiamo la copertura vaccinale", ha detto Ricciardi, ricordando che, rispetto allo scorso anno, "abbiamo un'arma in più che è il vaccino, l'anno scorso non avevamo la possibilità di proteggerci e quest'anno invece sì".Il consulente di Speranza, infine, ricorda l'importanza di adoperare cautela anche con i parenti e gli amici stretti.

