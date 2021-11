https://it.sputniknews.com/20211117/gkn-spuntano-3-nuovi-acquirenti-ma-fiom-pone-le-condizioni-per-la-riapertura-del-confronto-13798923.html

Gkn: spuntano 3 nuovi acquirenti, ma Fiom pone le condizioni per la riapertura del confronto

Intanto il Collettivo di Fabbrica dello stabilimento di Campi Bisenzio, con la parola d'ordine "Insogiamo", convoca una giornata di mobilitazione per sabato 20... 17.11.2021, Sputnik Italia

Sarebbero tre le manifestazioni d'interesse per la Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), ma Fiom-Cgil frena e pone due condizioni per la riapertura del confronto: ripresa dell'attività produttiva e salvaguardia di tutti i posti di lavoro. "La Fiom-Cgil chiede la ripresa dell’attività produttiva per la continuità occupazionale e favorire l’apertura di una vera trattativa per garantire una soluzione industriale a tutti i lavoratori della GKN di Campi Bisenzio", dichiarano in una nota Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive e Daniele Calosi, segretario generale Fiom-Cgil Firenze, Prato e Pistoia che si rivolgono al Governo invitandolo a "fare la propria parte". Fiom-Cgil rimarca l'assenza del governo, la mancata volontà dell’azienda di aprire una reale trattativa e l'assenza di informazione e confronto sul decreto anti-delocalizzazioni, dopo l'ultimo incontro al ministero del 7 ottobre. La mobilitazione dei lavoratori GknIntanto continuano le mobilitazioni dei lavoratori Gkn, con la mobilitazione indetta il 20 novembre sotto lo slogan "Insorgiamo" dal Collettivo di Fabbrica dei lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio (Fi), a cui aderiranno anche studenti, ambientalisti e movimenti. "Ci vediamo sabato 20 mattina, dalle h 9.00 in piazza San Marco. Sciopero studentesco, difesa della Gkn, difesa del lavoro, del territorio e del futuro. Non ricordiamo più dove è il confine, sappiamo solo dove è l'orizzonte", scrivono gli operai Gkn.I licenziamenti GknLo stabilimento di Campi Bisenzio di proprietà del fondo Melrose ha annunciato via mail l'avvio della procedura di licenziamento ai 442 dipendenti di Gkn, alcuni giorni dopo lo sblocco dei licenziamenti.La decisione di chiusura ha scatenato le proteste dei lavoratori durante i mesi estivi per la riapertura della fabbrica e lo stop dei licenziamenti. Il 20 settembre il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso dei dipendenti e ha revocato i licenziamenti per la condotta antisindacale della multinazionale.

