Francia: avvocati contro la rimozione del privilegio avvocato-cliente - Video

Gli avvocati francesi sono scesi in piazza a Parigi per protestare contro la rimozione del privilegio avvocato-cliente. 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T14:00+0100

Martedì, i manifestanti si sono radunati davanti all'Assemblea nazionale a Parigi per protestare contro il voto del Consiglio nazionale dell'Ordine degli avvocati francese di lunedì per ritirare un controverso articolo sul privilegio avvocato-cliente, che stabilisce un diritto alla riservatezza tra le due parti, dal disegno di legge sulla fiducia nella giustizia. I manifestanti, per maggioranza avvocati, indossavano i loro abiti da tribunale e sventolavano bandiere e striscioni.

