https://it.sputniknews.com/20211117/draghi-riceve-stoltenberg-a-palazzo-chigi-al-centro-del-dialogo-le-sfide-di-sicurezza-per-leuropa-13800230.html

Draghi riceve Stoltenberg a Palazzo Chigi: al centro del dialogo le sfide di sicurezza per l’Europa

Draghi riceve Stoltenberg a Palazzo Chigi: al centro del dialogo le sfide di sicurezza per l’Europa

Il segretario generale della Nato è a Roma per il Forum dell’Industria dell’Alleanza atlantica. Guerini difende la cooperazione tra Alleati e Ue per il lavoro... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T18:30+0100

2021-11-17T18:30+0100

2021-11-17T18:30+0100

nato

mario draghi

jens stoltenberg

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/13800408_0:0:1265:711_1920x0_80_0_0_33a2a50edd17d6658fa0f6668097c21e.jpg

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg,hanno parlato per circa 45 minuti a Palazzo Chigi, in occasione del loro incontro a Roma.Al centro del colloquio le sfide sulla sicurezza per l'intera Europa. Lo scrive l’agenzia Agi, citando fonti qualificate.Stoltenberg è stato accolto a Palazzo Chigi con gli onori militari e la guida rossa nel cortile dellaPresidenza.Il segretario generale della Nato si trova a Roma dove si svolge il Forum dell'industria della Nato(Nif), aperto oggi dal comandante supremo delle forze alleate, il generale Philippe Lavigne e che per una settimana vedrà l’Alleanza al centro del dibattito nella Capitale.Il Nif è l'evento principale per il dialogo aperto con l'industria per quanto riguarda l'innovazione e lo sviluppo delle capacità di difesa anche rispetto alle nuove tecnologie emergenti, al Combat Cloud e Autonomy e all’Intelligenza artificiale.Guerini difende la collaborazione Ue-NatoIl ministro della Difesa Lorenzo Guerini, che domani vedrà nuovamente Stoltenberg, ha difeso su Twitter il valore e l'importanza della cooperazione tra l’Unione europea e la Nato come punti di forza del lavoro comune. Guerini ha incontrato il segretario generale della Nato al termine del Consiglio Ue Difesa a Bruxelles e discuterà con lui nuovamente domani a Roma.Stoltenberg ai ministri Ue: preoccupati della situazione al confine bielorussoIl segretario generale della Nato ha affrontato con i ministri della Difesa Ue le questioni di stretta attualità, parlando della situazione al confine orientale dell'Alleanza e dell'Unione europea, ma anche le relazioni tra Nato e Ue."Sulla questione della situazione al confine tra Bielorussia e Polonia, ma anche al confine tra la Bielorussia e altri due alleati della Nato, Lettonia e Lituania, naturalmente, siamo profondamente preoccupati per il modo in cui il regime di Aleksandr Lukashenko sta usando i migranti vulnerabili come tattica ibrida contro altri Paesi, e questo sta effettivamente mettendo a rischio la vita dei migranti".La situazione viene seguita “molto da vicino” per eventuali ulteriori passi.

https://it.sputniknews.com/20211116/stoltenberg-vola-a-roma-per-la-settimana-della-nato-13784606.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

nato, mario draghi, jens stoltenberg