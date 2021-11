https://it.sputniknews.com/20211117/di-maio-frena-sulla-trattativa-con-i-leader-di-partito-e-non-si-fida-di-renzi-e-salvini-13792194.html

Di Maio frena sulla trattativa con i leader di partito e non si fida di Renzi e Salvini

Di Maio frena sulla trattativa con i leader di partito e non si fida di Renzi e Salvini

Per il ministro degli Esteri, bisogna proseguire con il dialogo tra i ministri all’interno del governo Draghi e ridare centralità ai gruppi parlamentari, che... 17.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-17T12:48+0100

2021-11-17T12:48+0100

2021-11-17T12:48+0100

matteo renzi

matteo salvini

mario draghi

enrico letta

luigi di maio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1a/13059926_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_7397d5114d63c8734bd9f8f95daff4a9.jpg

L’idea lanciata dal leader del Pd Enrico Letta di mettere attorno a un tavolo i leader dei partiti di governo per riuscire a trovare un’intesa, coordinati dallo stesso premier Mario Draghi, sulla difesa della manovra nel passaggio parlamentare, non convince Luigi Di Maio.Secondo quanto ricostruisce La Stampa, in un retroscena sulle trattative interne al Movimento 5 stelle, il titolare della Farnesina non si fida di Matteo Renzi e di Matteo Salvini e ai suoi dice: “Non vorrei che questo tavolo finisse per diventare solo una vetrina per Renzi e Salvini”.Di Maio e la caduta dei due governi ConteIl ministro degli Esteri, in particolare, non smette di ripetere quanto i leader di Italia viva e della Lega siano, in un modo e nell’altro, responsabili della caduta dei due governi guidati da Giuseppe Conte.Di Maio teme che sedersi attorno a un tavolo potrebbe portare alla rottura dell’asse di maggioranza e poi a ruota delle trattative per l’elezione del presidente della Repubblica e poi elezioni anticipate.Puntare su Cdm e ParlamentoPer Di Maio, quindi, la ricetta è fatta di due elementi: trattative con l’ala moderata della Lega in seno al Consiglio dei ministri, leggasi Giancarlo Giorgetti al posto di Salvini, e puntare sui gruppi parlamentari.“Il Parlamento deve rimanere centrale, anche Giuseppe (Conte, ndr) ha espresso dubbi sul fatto che un tavolo di leader sulla manovra potrebbe essere percepito come lesivo della prerogative delle Camere”. Per questo, sarebbe “fondamentale, piuttosto, che ci fosse la massima sintonia tra i capigruppo in Parlamento, bisogna fidarsi di deputati e senatori”.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

matteo renzi, matteo salvini, mario draghi, enrico letta, luigi di maio