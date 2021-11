Cop26 fallita: chi salverà il pianeta?

https://it.sputniknews.com/20211117/cop26-persa-anche-lultimissima-possibilita-di-salvare-il-pianeta-o-forse-no-13795070.html

Ancor prima che cominciasse a Glasgow la Conferenza sul Cambiamento Climatico COP26 il principe Carlo dichiarò che quell’incontro costituiva “l’ultimissima... 17.11.2021, Sputnik Italia

Non è stato l’unico a sostenerlo e molti politici di vari Paesi, compreso il Segretario Generale dell’ONU, ci hanno informati che se dall’incontro non fosse uscito un accordo concreto per ridurre drasticamente le emissioni di CO2 entro il 2050 la specie umana sarebbe stata condannata all’estinzione perché il globo diventerà inabitabile.Nonostante la dichiarazione congiunta di Cina e USA (importante, ma solo per ragioni diplomatiche), Pechino ha ribadito che toccherà il massimo delle proprie emissioni di anidride carbonica nel 2030 (cioè, fino a quella data continuerà ad aumentarle) e che cercherà di ottenere un risultato non prima del 2060.Solo la Commissione Europea ha voluto fare un salto in avanti anticipando che, in Europa, dal 2035 non dovranno più essere messe in commercio auto a benzina, gasolio, gas e perfino ibride. È bene sapere che Germania e Italia hanno smentito di accettare questa politica perché il settore automotive per loro è troppo importante e i tempi troppo stretti per poterlo fare.È vero che, fatta salva la reale applicazione, si è deciso uno stop alla deforestazione e un taglio del 30% delle emissioni di metano ma, sempre dando fede agli “scienziati”, tutto ciò non basterebbe a mantenere il presunto aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi Celsius.Previsioni scientifiche o cassandre?Tralascio altri dettagli e, pur non essendo uno “scienziato” del clima, confesso di non sentirmi per nulla preoccupato e di ritenere che sulla Terra e nell’universo le variabili della natura sono talmente numerose e inafferrabili nel loro interagire che mi sembra quanto meno improbabile che sia possibile prevedere con esattezza cosa succederà al globo nei prossimi cinquanta/cento anni.Proprio così: tutte le ipotesi sul cambiamento climatico che stanno alla base di questi vari COP non sono state elaborate da veri specialisti del clima ma da “scienziati” di altre discipline. Non se ne parla mai, ma il famigerato “Gruppo Intergovernamentale di studio sull’Evoluzione del Clima” (GIEC) non è un’accademia di climatologi ed è composto soprattutto da diplomatici che si appoggiano a “consulenti”, molti dei quali specialisti in settori totalmente diversi da quello su cui pretendono di discettare.A questa domanda sinceramente non voglio rispondere, ma tutti sappiamo che prima di Copernico e di Galileo tutti gli “scienziati” dell’epoca erano unanimemente convinti che il sole girasse attorno alla Terra e chi pensasse diversamente era messo all’indice. Anche oggi esistono molti specialisti del clima che non sono d’accordo per nulla sulla responsabilità umana nel cambiamento climatico. Costoro ricordano come il nostro pianeta abbia già affrontato numerosi cambiamenti di clima (dopo il XII secolo e fino al XVIII abbiamo avuta anche una “piccola glaciazione”) e le cause furono sempre tutt’altro che antropiche (macchie solari, inclinazione dell’asse terrestre, fenomeni vulcanici di enormi dimensioni ecc.). Tuttavia, a loro non è data tribuna e chi osa contraddire la vulgata ufficiale viene emarginato finendo così la propria carriera pubblica.Un centinaio di professori universitari italiani (tra cui anche il premio Nobel Rubbia) hanno messo per iscritto le loro perplessità e i loro diversi punti di vista, ma alle loro tesi non si dà pubblicità e i media ne tacciono.Per dirla tutta, non sarò io a stabilire chi abbia ragione e chi sia nel torto ma vorrei fare qualche semplice considerazione. Troppi punti interrogativiUn’altra cosa che resta in ombra nell’attuale infatuazione “verde” è la differenza tra una giusta lotta all’inquinamento ambientale e il cercare di arrestare il probabile cambiamento climatico in atto. Forse, e ripeto forse, anziché cercare di opporci a un evento che accadrà comunque, cioè un aumento delle temperature terrestri, potrebbe valer la pena investire tutti questi soldi per anticipare le conseguenze di tale evento e, soprattutto, investire questi denari nella ricerca, magari sul nucleare a fusione e sulla trasformazione dell’idrogeno in energia utilizzabile.

