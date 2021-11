https://it.sputniknews.com/20211117/coldiretti-lancia-lallarme-feste-di-natale-e-capodanno-a-rischio-per-otto-milioni-di-italiani-13800754.html

Coldiretti lancia l’allarme: feste di Natale e Capodanno a rischio per otto milioni di italiani

Con l’aumento dei contagi cinque Regioni del Nord sono “minacciate” da nuove chiusure che mettono in forse i festeggiamenti di dicembre e gennaio. 17.11.2021, Sputnik Italia

Liguria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano potrebbero festeggiare le festività di Natale e Capodanno con nuove restrizioni, finendo in zona gialla per il boom di contagi e ricoverati per la pandemia. Come conseguenza, avverte Coldiretti, sarebbero a rischio cenoni e feste per circa otto milioni di italiani.“Le conseguenze del passaggio in zona gialla - spiega Coldiretti - riguardano dunque diversi aspetti della vita quotidiana, a partire dall’obbligo di indossare sempre la mascherina, sia all’aperto che nei luoghi chiusi, passando per il taglio della capienza di luoghi aperti al pubblico che scende al 50% per teatri, cinema, sale da concerto e stadi e al 35% per gli impianti sportivi al chiuso e in ogni caso l’accesso è sempre subordinato al possesso del green pass”.Resta ferma la condizione del certificato per viaggiare su treni intercity e ad alta velocità, navi e autobus a lunga percorrenza, oltre che sui voli aerei nazionali, sulle funivie per gli impianti sciistici. Cosa cambia e quali sono i rischiEntrando in zona gialla un altro dei settori che ha appena ripreso fiato e che potrebbe essere di nuovo obbligato ad abbassare le saracinesche è quello delle discoteche.Inoltre, il cambio di colore prevede poi un massimo di quattro persone per tavolo al chiuso in bar e ristoranti anche per le feste e i ricevimenti.Un impatto che poi si trasferisce sulla filiera, con ripercussioni sugli acquisti di generi alimentari e di vino e di addobbi floreali.Di nuovo il turismo invernale a rischioIl cambio di colore, attualmente, riguarda Regioni che vivono in particolare di turismo invernale, quindi le restrizioni penalizzerebbero un settore, quello di montagna che già lo scorso anno è stato tra i più penalizzati.“Proprio dal lavoro di fine anno dipende buona parte della sopravvivenza delle strutture agricole che con le attività di allevamento e coltivazione svolgono un ruolo fondamentale per il presidio del territorio contro il dissesto idrogeologico, l’abbandono e lo spopolamento”.

