Cile, la Camera è a favore dell’impeachment del Presidente per i Pandora Papers, il Senato contrario

Martedì il Senato cileno ha votato contro la rimozione del presidente Sebastian Piñera dall'incarico dopo che la Camera dei Deputati aveva invece votato per... 17.11.2021, Sputnik Italia

Il voto di ieri, martedì 16 novembre, si è concluso senza una maggioranza al Senato favorevole all’impeachment di Piñera, il cui secondo e ultimo mandato scadrà a marzo 2022.Lo sforzo per mettere sotto accusa Piñera era nato in conseguenza dei documenti pubblicati dall'International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) all'inizio di ottobre, i cosiddetti ‘Pandora Papers’, una enorme mole di documenti che rivela i conti offshore segreti di 35 leader mondiali e oltre 100 miliardari e celebrità.Il presidente cileno era uno degli implicati per la vendita di una miniera di rame e ferro nel nord del Cile chiamata Minera Dominga a un amico d'infanzia di nome Carlos Alberto Delano nel 2010, con un atto firmato in Cile per 14 milioni di dollari e un altro, ben più consistente, nelle Isole Vergini per 138 milioni di dollari. La vendita sarebbe avvenuta durante il primo mandato di Piñera come presidente e, chiaramente, rappresenterebbe una sottrazione di proventi per l’erario cileno non indifferente, dato che solo la minima parte dichiarata in chiaro nel Paese poteva essere tassata, mentre il grosso in nero nel paradiso fiscale sarebbe stato occultato.Piñera ha respinto le accuse, sostenendo di non aver gestito le proprie società per 12 anni e di non essere stato informato della vendita della Minera Dominga e definendo un tentativo di colpo di Stato l’iniziativa dell’opposizione in parlamento di metterlo sotto accusa.

