Bonus Vacanze, Federalberghi: "Il residuo inutilizzato di 500 milioni resti agli hotel"

La somma residua dei bonus vacanza non utilizzati ammonta a oltre 500 milioni di euro. Un "tesoretto" fondamentale per il rilancio del settore, secondo il... 17.11.2021, Sputnik Italia

Il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, chiede che il residuo non utilizzato dei bonus vacanza venga destinato agli hotel. lo si apprende da una nota ufficiale.Per l'associazione degli albergatori, il recupero e il reindirizzo dei fondi rappresenta una priorità per il rilancio del settore e l'"uscita dal tunnel".La misura dei Bonus Vacanze è prevista dall’articolo 176 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34. Alla data del 31 dicembre 2020, erano stati generati 1.885.802 bonus vacanze, per un valore complessivo di euro 829.431.050. Ad oggi, i bonus utilizzati sono 1.198.081, pari al 63,5% di quelli generati.Su uno stanziamento iniziale di 2,4 miliardi di euro, previsto dal dal decreto rilancio, le somme residue, comprensive dei buoni non spesi e quelli non assegnati, ammontano a più di 500 milioni di euro.

