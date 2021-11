https://it.sputniknews.com/20211117/biden-su-taiwan-la-politica-usa-non-cambiera-non-incoraggeremo-lindipendenza-13789388.html

Biden su Taiwan: la politica USA non cambierà, non incoraggeremo l’indipendenza

Lunedì, Biden e il leader cinese Xi Jinping, si sono incontrati per la prima volta da quando il presidente degli Stati Uniti è entrato in carica a gennaio. Dopo quasi tre ore di colloqui, i due leader hanno convenuto che le relazioni Washington-Pechino sono vitali non solo per entrambi i Paesi, ma per gli interi equilibri globali, discutendo anche altre questioni strategiche tra le due nazioni.Messaggi contrastantiIn precedenza, tuttavia, riferendosi al Taiwan Relations Act del 1979, che è servito come base per le relazioni USA-Taiwan dal riconoscimento della Repubblica popolare cinese, Biden ha detto ai giornalisti nel New Hampshire che "Abbiamo chiarito che sosteniamo il Taiwan Act, questo è quanto", secondo quanto riportato da Bloomberg.Secondo un’altra lettura della Casa Bianca dei colloqui con Xi, Biden avrebbe dichiarato che gli Stati Uniti rimangono fedeli alla politica "Una Cina". Quando i due hanno discusso di Taiwan, Biden avrebbe però ricordato a Xi di aver votato da senatore a favore dell'autodifesa di Taiwan, secondo il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan.Posizione cinese inequivocabileA sua volta, il leader cinese ha detto alla sua controparte americana che se le forze dell'"indipendenza di Taiwan" violassero la linea rossa, la Cina sarebbe costretta a intraprendere un'azione severa. Tuttavia, Xi ha osservato che tutte le differenze e le questioni delicate tra le nazioni dovrebbero essere gestite in modo costruttivo.Il presidente degli Stati Uniti è d'accordo con il leader cinese su questo, secondo Sullivan, che ha affermato che Biden "ha sollevato con il presidente Xi la necessità di una serie di conversazioni sulla stabilità strategica".La risposta di Wang è arrivata dopo che Biden aveva dichiarato il suo impegno a difendere Taiwan da qualsiasi assalto, in riferimento a Pechino, mentre apparentemente confermava l'ammissione di Taipei che le forze americane erano di stanza sull'isola. Allo stesso tempo, la Cina ha rimproverato gli Stati Uniti e i Paesi europei per aver tentato di rafforzare i loro legami con Taiwan, accusandoli di interferire negli affari interni della Cina.A ottobre, le autorità di Taiwan hanno confermato le notizie secondo cui gli Stati Uniti starebbero stazionando proprie truppe sull'isola da almeno un anno, spingendo i media cinesi a mettere in guardia sulla pericolosità dell’iniziativa e sui rischi per le delicate relazioni bilaterali USA-Cina.

