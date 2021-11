https://it.sputniknews.com/20211116/usa-la-protesta-organizzata-contro-cuba-allambasciata-e-un-flop-sono-di-piu-i-sostenitori---video-13772593.html

USA: la protesta organizzata contro Cuba all’ambasciata è un flop, sono di più i sostenitori - Video

Dopo le manifestazioni a Cuba a luglio per i blackout elettrici legati alla crisi epidemica, gli Stati Uniti si erano mossi per aumentare la pressione sul governo cubano, salutando le proteste come manifestazioni "pro-democrazia" e sostenendo che la repressione le avesse messe a tacere. Ne erano seguite nuove sanzioni e l'amministrazione Biden aveva promesso di intensificare i suoi sforzi per sostenere i dissidenti cubani all'interno di Cuba, che avevano pianificato una nuova giornata di azione nazionale il 15 novembre.Tuttavia, una ripetizione delle proteste di luglio non si è materializzata né a Cuba né negli Stati Uniti. Fuori dall'ambasciata cubana a Washington DC sono comparsi solo cinque manifestanti, in netta inferiorità numerica rispetto ai sostenitori del governo cubano dall'altra parte della strada.Un manifestante, che si è chiamato Mario, ma ha detto che non era il suo vero nome, ha detto a Sputnik che la protesta era la "parte 2" delle manifestazioni avvenute l'11 luglio.Mario ha detto a Sputnik di pensare che nuove sanzioni fossero una buona idea."Devono stringere il collo" per costringere il governo cubano a negoziare con i manifestanti, ha detto, aggiungendo che crede che gli Stati Uniti debbano intensificare l'applicazione delle sanzioni contro Cuba.Gli sforzi degli Stati Uniti per coltivare ed elevare il dissenso interno cubano, come ha dimostrato MintPress News, includono il sostegno finanziario del National Endowment for Democracy a figure dissidenti cubane come Yotuel, un artista hip hop la cui canzone Patria y Vida divenne un inno di protesta per i cubano-americani, i cui raduni a Miami e Washington avevano superato di gran lunga quelli della stessa Cuba.Un altro, il drammaturgo Yunior García, fondatore del gruppo di protesta Archipelago, è stato accusato dal ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez di essere stato finanziato per anni dagli Stati Uniti e formato in azioni controrivoluzionarie. Garcia ha negato le accuse.Il governo cubano ha vietato le proteste, ma Garcia ha detto che avrebbe comunque manifestato domenica, marciando in silenzio e portando una rosa bianca.Parlando il mese scorso, il presidente cubano Miguel Diaz-Canel ha affermato che le prossime proteste del 15 novembre erano "un piano orchestrato dall'esterno", proprio come le proteste dell'11 luglio, che secondo lui erano "nient'altro che provocazioni e atti di vandalismo come parte della strategia della guerra non convenzionale e del 'golpe morbido' contro la nostra rivoluzione”.In effetti, i funzionari statunitensi avevano parlato delle proteste del 15 novembre per quasi due mesi, minacciando ulteriori azioni contro L'Avana a seconda di come sarebbe andata la giornata.Il 15 novembre a CubaIl 15 novembre è anche un importante giorno di riapertura a Cuba, dopo il completamento della campagna di vaccinazione. Il sistema medico cubano ha sviluppato cinque vaccini contro il SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, e ha immunizzato con successo quasi tutta la sua popolazione, compresi tutti i bambini in età scolare, consentendo la riapertura di scuole e turismo lunedì.Leonardo Flores, attivista del gruppo pacifista Code Pink, ha detto a Sputnik che lunedì è stato un "giorno di festa", osservando che si spera che la riapertura del turismo "tolga il morso alla crisi economica causata dal Covid, ma anche da Trump, le 243 sanzioni dell'amministrazione e, naturalmente, il blocco criminale di 60 anni”."È folle dire che il blocco non ha avuto effetto, quando è stato documentato alle Nazioni Unite che è costato a Cuba decine di miliardi di dollari", ha detto Flores, facendo notare che Code Pink, Puentes de Amor e il People's Forum hanno recentemente donato 9 tonnellate di cibo a Cuba, perché l'inflazione ha aumentato i costi e creato carenze.Un altro dei manifestanti dalla parte del governo cubano, Ben Zinevich, del Partito per il Socialismo e la Liberazione, ha detto a Sputnik che gli americani non hanno "niente da guadagnare" schierandosi con il proprio governo contro quello di Cuba, come la comunità migrante cubano-americana nel sud della Florida fa."Abbiamo più cose in comune con i lavoratori dell'Avana che con qualsiasi tipo di ricco 'rifugiato', per così dire, della rivoluzione cubana, persone che hanno dovuto fuggire a causa del loro legame con il regime omicida di Batista", ha detto.Zinevich ha notato i legami della comunità di Miami con i terroristi che hanno attaccato Cuba, come Luis Posada Carriles, un agente della CIA che nel 1976 fece esplodere il volo Cubana Air 455, uccidendo 73 persone, e Felix Rodriguez, un agente della CIA che contribuì a pianificare la fallita invasione alla Baia dei Porci nel 1961 e che in seguito guidò la squadra che diede la caccia e uccise Ernesto 'Che' Guevera in Bolivia nel 1967.

