Usa intenzionati ad annunciare boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022

Secondo il Washington Post, l'amministrazione Biden prevede di annunciare un boicottaggio diplomatico delle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022. Il... 16.11.2021, Sputnik Italia

I funzionari statunitensi, incluso lo stesso presidente, non parteciperanno alle Olimpiadi di Pechino 2022 come parte del boicottaggio pianificato in risposta alle presunte violazioni dei diritti umani perpetrate dal governo cinese, secondo quanto riportato dal Washington Post. Biden ha ricevuto una raccomandazione formale per boicottare le Olimpiadi di Pechino a febbraio e dovrebbe prendere la decisione definitiva alla fine di novembre, secondo l'articolo che cita fonti a conoscenza della situazione. Il quotidiano ha sottolineato che il boicottaggio diplomatico non riguarderà nessun atleta americano intenzionato a partecipare alle Olimpiadi invernali.

