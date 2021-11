https://it.sputniknews.com/20211116/ue-investira-oltre-1-miliardo--in-progetti-per-decarbonizzare-leconomia-13787293.html

Ue investirà oltre 1 miliardo € in progetti per decarbonizzare l'economia

Ue investirà oltre 1 miliardo € in progetti per decarbonizzare l'economia

La Ue investirà oltre 1,1 miliardi di euro del Fondo per l'innovazione in vari progetti innovativi per decarbonizzare l'economia, si afferma in una... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T20:51+0100

2021-11-16T20:51+0100

2021-11-16T20:51+0100

economia

unione europea

ambiente

cambiamenti climatici

investimenti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/163/59/1635912_0:128:2550:1562_1920x0_80_0_0_296a674b3897c51fb1fee8ef70cf615c.jpg

La nota specifica che questi progetti saranno implementati in Belgio, Italia, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, Norvegia, Spagna e Svezia con l'intento di portare nuove tecnologie sul mercato in industrie ad alto consumo energetico e nel settore delle energie rinnovabili. Ha aggiunto che la Commissione Europea prevede di aumentare il Fondo per l'innovazione per sostenere progetti più innovativi nel settore ambientale.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, unione europea, ambiente, cambiamenti climatici, investimenti