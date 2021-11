https://it.sputniknews.com/20211116/tutti-dovranno-fare-la-terza-dose-di-vaccino-covid-19-lo-dice-bertolaso-13767689.html

Tutti dovranno fare la terza dose di vaccino Covid-19, lo dice Bertolaso

Tutti dovranno fare la terza dose di vaccino Covid-19, lo dice Bertolaso

È “inevitabile”, tutti “dovranno fare” la terza dose del vaccino contro il coronavirus Sars-CoV-2, lo dice Guido Bertolaso, il coordinatore della campagna... 16.11.2021, Sputnik Italia

2021-11-16T06:38+0100

2021-11-16T06:38+0100

2021-11-16T08:22+0100

guido bertolaso

coronavirus

lombardia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/889/75/8897554_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_b22594efdb87c25052bb3f38b1060cd8.jpg

Ieri, durante la cerimonia voluta per ringrazia tutti i volontari della Protezione civile che hanno dato una mano in questa campagna vaccinale in Lombardia, Bertolaso ha detto:Poi una passaggio autocelebrativo di come stanno andando bene le cose in Lombardia, per quanto riguarda la nuova ondata di contagi a livello nazionale e regionale:

lombardia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

guido bertolaso, coronavirus, lombardia