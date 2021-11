https://it.sputniknews.com/20211116/sospesi-25-dipendenti-no-vax-dalla-asl-di-pescara-13787458.html

Sospesi 25 dipendenti no-vax dalla Asl di Pescara

"L'obbligatorietà della vaccinazione per il personale può essere omessa o differita solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche... 16.11.2021, Sputnik Italia

Anche in Abruzzo, a Pescara, la Asl locale è stata costretta in base alle disposizioni di legge vigenti a sospendere senza stipendio 25 impiegati che hanno rifiutato la vaccinazione contro il coronavirus nonostante i solleciti.In una nota della Asl riportata dall'Ansa con riferimento all'articolo 4 del decreto legge 44/2021 si afferma che "ha ritenuto opportuno procedere nei confronti del personale interessato richiamando il punto 1.9 lettera h): 'il dipendente è tenuto all'immediato utilizzo di tutti gli istituti di assenza residui per l'anno 2021, fino ad azzeramento, ivi comprese le ferie residue dalle precedenti annualità; dalla data di esaurimento di tali istituti il dipendente è sospeso da ogni mansione sino alla data del 31/12/2021 e per tale periodo di sospensione non sono dovuti retribuzione o altro compenso o emolumento comunque denominato. Il periodo di sospensione dalle mansioni non determina la maturazione di ferie'".La Asl abruzzese ha ricordato che i dipendenti oggetto del provvedimento di sospensione non hanno presentato la documentazione richiesta per poter proseguire a lavorare: In precedenza la magistratura si era espressa a favore della misura della sospensione dello stipendio per gli operatori sanitari no-vax, respingendo il ricorso di una donna a Terni.

