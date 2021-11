https://it.sputniknews.com/20211116/sono-12100-i-morti-evitati-grazie-al-vaccino-covid-19-lo-dice-uno-studio-iss-kessler-13786375.html

Sono 12.100 i morti evitati grazie al vaccino Covid-19, lo dice uno studio Iss-Kessler

Sono 12.100 i morti evitati grazie al vaccino Covid-19, lo dice uno studio Iss-Kessler

12.100 morti evitati in Italia grazie alla campagna vaccinale contro il coronavirus, dalla sua introduzione fino al 30 giugno 2021. 16.11.2021, Sputnik Italia

A dirlo è una ricerca congiunta dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e l’Istituto Bruno Kessler.Dal 27 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, quindi, evitati 12.100 morti. Una ricerca che non tiene conto dell’estate e di questo inizio di autunno che ha visto una recrudescenza della situazione. In definitiva, i morti evitati potrebbero essere di svariate migliaia in più.La variante delta di cui tanto si è parlato nei mesi scorsi, in Italia è stata in gran parte domata grazie all’accelerazione nelle vaccinazioni avvenuta nei mesi di luglio e agosto del 2021, quando anche i ragazzi fino a 12 anni hanno iniziato a vaccinarsi per ottenere il green pass.Immunità di gregge un miraggioI dati sono frutti di modelli matematici ipotizzati su vari scenari con o senza il vaccino, e con più o meno livelli di socializzazione della popolazione nell’arco temporale preso come riferimento.92.339.533 sono le dosi di vaccino somministrate in totale fino ad oggi in Italia; 45.481.736 persone (84,21% della popolazione over 12) hanno completato la vaccinazione.

