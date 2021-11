Sindaco-medico no-vax radiato dall’Ordine, aveva anche fatto affermazioni contro Mattarella

“Basta con sta storia di essere un no-vax: sto vaccinando per l’influenza i miei pazienti che lo desiderano, come ogni anno. Ho vaccinato per il Covid alcuni pochi pazienti non deambulanti che lo desideravano e da cui nessuno andava ad esaudire il desiderio. Perché sono per la libertà, certo a me stesso di una cosa di cui non sono convinto (con una certa ragione comincio a vedere) non me la faccio”.