Russia, testato per la prima volta un nuovo elicottero-drone militare

Russia, testato per la prima volta un nuovo elicottero-drone militare

Sullo sfondo della crescente domanda di droni militari nel mercato internazionale, la Russia ha testato il suo nuovo velivolo da combattimento: un elicottero... 16.11.2021

2021-11-16T23:02+0100

2021-11-16T23:02+0100

2021-11-16T23:02+0100

mondo

difesa

difesa

La Russia ha effettuato i primi test del suo nuovo drone di tipo elicottero Termit con lancio di missili guidati, ha dichiarato il produttore a Sputnik oggi, martedì 16 novembre.Sviluppato dalla società di ricerca e produzione Strela (parte del gruppo Kronstadt), il drone dotato di missili S-8L è stato presentato per la prima volta al forum Army-2021 dell'azienda Kalashnikov."I missili aviotrasportati S-8L progettati dal gruppo entreranno a far parte del sistema d'arma di questo elicottero. I primi test che prevedono l'utilizzo di queste munizioni sono già stati effettuati", ha informato Sergei Bogatikov, direttore generale del gruppo Kronstadt, produttore di droni.Durante il forum Army-2021, il ministero della Difesa russo ha firmato un contratto per l'acquisto di droni Termit con la società Strela. Il suo viceministro Alexey Krivoruchko ha riferito che questi aerei dovrebbero essere consegnati alle forze armate russe nel prossimo futuro.Il drone Termit è dotato di una stazione di localizzazione ottica. È in grado di trasportare tre missili guidati S-8L di calibro 80 mm che possono distruggere sia bersagli mobili, singoli bersagli fissi che bersagli a grappolo a una distanza di sei chilometri.EsportazioniQuesto non è il primo drone sviluppato dalla Russia, la Difesa ha già in dotazione i droni Orion, aerei senza pilota di media altitudine e lungo raggio, capaci di volare per 24 ore, peso massimo al decollo di 1.100 chili, 250 chili di carico da combattimento e in grado di sganciare sia bombe che piccoli missili guidati.Il colosso russo dell'esportazione di armi Rosoboronexport inizierà presto a promuovere questi droni nel mercato estero.Attualmente Stati Uniti, Cina, Turchia, Israele e Iran hanno un "programma collaudato e maturo per la produzione di droni armati". Questo mercato, dominato dall'offerta americana, vedrà però presto nuovi produttori di fronte alla crescente domanda internazionale. Più di 20 altri stati, inclusa la Russia, "hanno avviato lo sviluppo di programmi all'interno della loro base industriale e tecnologica della difesa", conclude il documento.

