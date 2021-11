https://it.sputniknews.com/20211116/russia-ministero-difesa-conferma-test-di-successo-di-sistema-anti-satellite-13781687.html

Russia, ministro Difesa conferma test di successo di sistema anti-satellite

All'inizio della giornata il ministero della Difesa russo ha affermato che nel Paese è stato condotto con successo un test il 15 novembre, in cui è stato... 16.11.2021, Sputnik Italia

Il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu ha confermato che la Russia ha testato con successo un sistema anti-satellite. I frammenti del vecchio satellite, che si sono formati durante il test dell'armamento, non rappresentano una minaccia per le attività spaziali, ha aggiunto Sergey Shoigu.All'inizio della giornata il ministero della Difesa russo ha affermato che gli Stati Uniti erano ben consapevoli che i frammenti del satellite abbattuto non rappresentano una minaccia per la Stazione Spaziale Internazionale o altre risorse spaziali.I frammenti sono stati immediatamente aggiunti al registro principale del sistema di controllo spaziale russo e saranno monitorati fino a quando non cesseranno di esistere, ha aggiunto il ministro.

