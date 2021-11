https://it.sputniknews.com/20211116/russa-e-madre-di-3-figli-riconosciuta-come-la-piu-bella-del-mondo-13764990.html

Russa e madre di 3 figli: ecco la donna sposata più bella del mondo

Una donna di San Pietroburgo, madre di 3 figli, ha vinto il concorso di bellezza Mrs. Top of the World. 16.11.2021, Sputnik Italia

Ksenia Davydova ha vinto il concorso internazionale di bellezza Mrs. Top of the World 2021, diventando la donna sposata più bella del mondo. Nell'evento riservato alle donne sposate, Ksenia, madre di tre figli, ha sbaragliato la concorrenza delle rappresentanti di Regno Unito, Lettonia, Cipro, Aruba, Emirati Arabi, India e Armenia.La Davydova è specializzata in pubbliche relazioni ed educazione, conduce una vita sociale attiva, in particolare, ha organizzato un progetto di beneficenza per aiutare le famiglie numerose che si trovano in una situazione difficile. Inoltre è l'ambasciatrice del progetto federale Formazione di un ambiente urbano confortevole per il miglioramento di San Pietroburgo, secondo il canale televisivo Sankt-Peterburg.La Davydova ha partecipato al concorso perché voleva rappresentare la Russia in progetti di beneficenza e ambientali di livello internazionale, secondo le sue stesse parole.In precedenza, si era saputo che la cittadina di San Pietroburgo Ksenia Verbitskaya aveva vinto il concorso internazionale di bellezza per donne sposate Mrs. Universe - 2020. Ksenia Verbitskaya ha 43 anni, è madre di quattro figli, balla il tango argentino ed è appassionata di letteratura.

