Rottamazione ter, nuovo servizio online per i pagamenti

Rottamazione ter, nuovo servizio online per i pagamenti

L'Agenzia delle Entrate Riscossione fa partire un nuovo servizio legato alla rottamazione ter delle cartelle e del saldo e stralcio. 16.11.2021

Il nuovo servizio consente di richiedere, oppure scaricare, direttamente online i bollettini delle rate della definizione agevolata delle cartelle.Per ottenere il bollettino direttamente online non sarà necessario accedere all’area riservata con SPID, ma basterà inserire il codice fiscale e il resto della documentazione richiesta per il riconoscimento e si riceverà una e-mail contenente gli ulteriori bollettini da pagare.Per controllare nel dettaglio tutta la propria situazione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e degli Enti Statali che hanno una convenzione con l’Agenzia Riscossione, è consigliabile accedere all’area personale come cittadino o come impresa, utilizzando SPID, CIE o CNS.Accedendo all’area riservata, inoltre, risulterà più semplice anche scaricare i bollettini.Tuttavia i cittadini interessati dovrebbero già aver ricevuto nei mesi di settembre e ottobre 2021 i moduli da usare per il versamento dell’undicesima rata della rottamazione-ter. Bollettini inviati a casa in forma cartacea.Non hanno ricevuto il bollettino dell’undicesima rata quelli i cui piani sono decaduti dai benefici della misura agevolativa per non aver pagato le rate in scadenza nel 2019, cioè prima della pandemia.Così come non l’hanno ricevuta quanti avevano chiesto il servizio ‘Conti Tu’ o il servizio ‘Verifica stralcio’.In fine, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha attivato un servizio di accesso a distanza che permette di parlare con un operatore dell’Agenzia senza doversi recare presso una delle sedi.Basterà prendere appuntamento attraverso il sito: www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

