Riserve di gas scarse, Europa rischia blackout in inverno per dirigente multinazionale svizzera

L'Europa è ancora a corto di gas naturale e rischia di subire interruzioni di corrente quest'inverno se le temperature saranno rigide, ha dichiarato oggi... 16.11.2021, Sputnik Italia

C'è il timore che la carenza di gas naturale persista fino alla prossima primavera. L'Europa dipende dal gas per l'elettricità e il riscaldamento dopo aver avviato il processo di decarbonizzazione dell'economia, tagliando drasticamente la produzione di elettricità alimentata da carbonio. Weir ha dichiarato al Financial Times che anche il mercato petrolifero è "vicino al limite". Ha sostenuto che la mancanza di investimenti in nuovi progetti petroliferi potrebbe far schizzare i prezzi dell'oro nero a tre cifre. Il Financial Times ha rilevato che ieri il petrolio Brent veniva scambiato a 81 dollari al barile.

